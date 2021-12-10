Определилась минимальная сумма, которую «Локомотив» получит за выступление в Лиге Европы

Определилась минимальная сумма, которую московский «Локомотив» получит за выступление в розыгрыше Лиги Европы сезона-2021/2022.



«Локомотив», несмотря на неудачное выступление и вылет из Лиги Европы, заработал всего на € 1,296 млн меньше «Спартака»: за участие – € 3,63 млн, две ничьих – € 420 тыс, бонус по историческому коэффициенту – € 2,376 млн. По последнему пункту выплата больше, чем у «Спартака», потому что «Локо» занимает 15-ю строчку в рейтинге. Итого – € 6,426 млн без выплат за ТВ-права.



По итогам 6 туров «Локомотив», набрав два очка, занял последнее место в группе E. Первым финишировал «Галатасарай» (12), второе место досталось «Лацио» (9), «Марсель» (7) стал третьим. «Галатасарай» вышел в 1/8 финала, а «Лацио» сыграет в стыковом раунде турнира.