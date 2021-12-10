Президент «Легии» пожелал «Спартаку» удачи в Лиге Европы
Поделиться
Президент «Легии» Дариуш Миодуски подвёл итоги группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. В решающем матче польский коллектив уступил «Спартаку» со счётом (0:1). Благодаря этой победе красно-белые вышли в плей-офф ЛЕ с первого места в квартете, а «Легия» финишировала на последней строчке в таблице группы и покинула еврокубки.
«Очень сложная игра. Конечно, плохой исход для нас. Пропустили один мяч, в конце игры устали. Хочется пожелать удачи «Спартаку» в Лиге Европы. А мы будем думать уже о следующем сезоне в еврокубках.
Мы начали играть в группе так, что создалось ощущение — место «Легии» в группе выше. Решающая игра могла всё изменить. Но это футбол, ничего не поделаешь», — приводит слова Миодуски «Спорт-экспресс».
Комментарии
- 10 декабря 2021
-
12:06
-
12:00
-
11:57
-
11:56
-
11:51
-
11:32
-
11:19
-
11:18
-
11:13
-
11:07
-
10:55
-
10:51
-
10:42
-
10:31
-
10:27
-
10:15
-
10:11
-
09:58
-
09:56
-
09:56
-
09:45
-
09:34
-
09:23
-
09:13
-
08:55
-
08:30
-
08:30
-
05:31
-
04:52
-
04:39
-
04:23
-
04:13
-
03:54
-
03:36
-
03:08
Партнерский контент