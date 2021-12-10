Президент «Легии» пожелал «Спартаку» удачи в Лиге Европы

Президент «Легии» Дариуш Миодуски подвёл итоги группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. В решающем матче польский коллектив уступил «Спартаку» со счётом (0:1). Благодаря этой победе красно-белые вышли в плей-офф ЛЕ с первого места в квартете, а «Легия» финишировала на последней строчке в таблице группы и покинула еврокубки.

«Очень сложная игра. Конечно, плохой исход для нас. Пропустили один мяч, в конце игры устали. Хочется пожелать удачи «Спартаку» в Лиге Европы. А мы будем думать уже о следующем сезоне в еврокубках.

Мы начали играть в группе так, что создалось ощущение — место «Легии» в группе выше. Решающая игра могла всё изменить. Но это футбол, ничего не поделаешь», — приводит слова Миодуски «Спорт-экспресс».