Каррера публично поздравил «Спартак» с выходом в плей-офф Лиги Европы

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу красно-белых над польской «Легией» в матче группового этапа Лиги Европы (1:0) и публично поздравил московский клуб с выходом в плей-офф турнира.

«Очень рад выходу «Спартака» в плей-офф Лиги Европы, особенно из такой сложной группы с «Наполи» и «Лестером». Поздравляю игроков, клуб и всех болельщиков «Спартака»! Вперёд, «Спартак»!» — написал Каррера в своём «инстаграме».

Напомним, «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев. Второе место в группе С занял «Наполи», в последнем туре обыгравший «Лестер» (3:2). Итальянцы сыграют в 1/16 турнира.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля. Первые матчи пройдут 10 марта. Ответные игры состоятся 17 марта.