Матч «Брайтон» — «Тоттенхэм» перенесён

Матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур», который должен был состояться 12 декабря, перенесён, сообщает официальный сайт АПЛ. «Шпоры» ранее обратились к руководству лиги о переносе встречи из-за вспышки коронавируса в команде.

Новая дата проведения игры пока не определена. Ранее был отменён матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн».

В турнирной таблице английской Премьер-лиги команда Антонио Конте располагается на пятой позиции, набрав 25 очков в 14 встречах. Лидирует «Манчестер Сити» (35 очков в 15 играх).

Видеообзор матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Норвич Сити»

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