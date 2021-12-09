Клаудио Раньери отреагировал на вспышку коронавируса в «Тоттенхэме»

Главный тренер английского «Уотфорда» Клаудио Раньери отреагировал на вспышку заболеваемости коронавирусом в «Тоттенхэме».



«Я думаю, важно, чтобы все игроки были привиты, потому что мы играем каждые три дня и встречаемся со многими футболистами. Вакцина – это важно. Если кто-то заразится, у привитого процесс замедляется, а для непривитого это большой риск. Я понимаю Конте и надеюсь, что в «Уотфорде» всё будет оставаться в норме. Важно, чтобы все были вакцинированы», – приводит слова Раньери The Athletic.

В «Тоттенхэме» произошла вспышка коронавируса перед матчем Лиги конференций с «Ренном». В лондонском клубе выявлено 6 случаев заражения ковидом. Всего в чемпионате Англии 12 человек сдали положительный тест на коронавирус.