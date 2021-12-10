Шварц рассказал о состоянии Шиманьского накануне матча с «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии травмированного полузащитника Себастьяна Шиманьского перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра пройдёт в воскресенье, 12 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

«Сейчас мы находимся в предвкушении противостояния с «Зенитом». Понимаем, что соперник очень мастеровитый, нас ждёт непростая игра. Но верим в себя, надо отдать всё, чтобы добиться желаемого результата.

Что касается Шиманьского, то медицинский штаб делает всё, что от них зависит. Но стоит отметить, что на данном этапе Себа не провёл тренировок в общей группе. Завтра сможем понять чёткую картину: примет ли Шиманьски участие в матче с «Зенитом», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.