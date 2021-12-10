Селихов не смог выиграть награду лучшему игроку недели в Лиге Европы

Полузащитник «Наполи» Элиф Элмас признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба турнира в «Твиттере».



22-летний македонец в матче с «Лестером» (3:2) забил два гола, принеся итальянской команде место в 1/16 финала Лиги Европы. В шести матчах турнира полузащитник забил четыре гола и отдал голевую передачу.



На награду также претендовали полузащитник загребского «Динамо» Мислав Оршич (гол в матче с «Вест Хэмом» (1:0), хавбек «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль (два гола в ворота ПСВ (3:0) и вратарь «Спартака» Александр Селихов (отражённый пенальти в игре с «Легией» (1:0) на 98-й минуте).



«Наполи» вышел из группы «С» Лиги Европы со второго места, попав в 1/16 финала турнира. Первое место занял московский «Спартак», выйдя в 1/8 финала.

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