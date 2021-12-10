Юрий Сёмин объяснил, почему выступил с резкой критикой Гисдоля и Николича

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему выступил с резкой критикой нынешнего тренера красно-зелёных Маркуса Гисдоля и бывшего наставника железнодорожников Марко Николича.

«После вчерашнего матча решил так выступить. Это чисто эмоциональный порыв. Для этого есть основания, есть результаты этих специалистов, которые были за эти три года», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Вчера «Локомотив» проиграл «Марселю» в заключительном туре Лиги Европы со счётом 1:0 и продлил серию без побед в еврокубках до 17 матчей. Предыдущие два сезона «Локомотив» выступал в Лиге чемпионов. Последнюю победу в еврокубках московская команда одержала в сентябре 2019 года. Тогда на выезде со счётом 2:1 был обыгран «Байер». В Российской Премьер-Лиге команда Маркуса Гисдоля занимает шестое место.