Юрий Сёмин объяснил, почему выступил с резкой критикой Гисдоля и Николича

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему выступил с резкой критикой нынешнего тренера красно-зелёных Маркуса Гисдоля и бывшего наставника железнодорожников Марко Николича.
«После вчерашнего матча решил так выступить. Это чисто эмоциональный порыв. Для этого есть основания, есть результаты этих специалистов, которые были за эти три года», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Вчера «Локомотив» проиграл «Марселю» в заключительном туре Лиги Европы со счётом 1:0 и продлил серию без побед в еврокубках до 17 матчей. Предыдущие два сезона «Локомотив» выступал в Лиге чемпионов. Последнюю победу в еврокубках московская команда одержала в сентябре 2019 года. Тогда на выезде со счётом 2:1 был обыгран «Байер». В Российской Премьер-Лиге команда Маркуса Гисдоля занимает шестое место.
- 10 декабря 2021
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