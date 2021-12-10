Селихов — лучший игрок группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов признан лучшим игроком группового этапа Лиги Европы по версии аналитического портала WhoScored. Его средняя оценка — 8,0 балла. Александр отразил оба 11-метровых удара в матчах группового этапа европейского турнира.

Нападающий «Байера» Флориан Вирц, в активе которого три гола и три результативных паса, стал вторым — 7,82 балла. Форвард «Лиона» Райан Шерки, отметившийся двумя голами и одной результативной передачей, замкнул тройку лучших — 7,78 балла.

В гостевом матче с «Лестером» (1:1) Селихов отразил пенальти от форварда Джейми Варди на 77-й минуте. Это спасение позволило красно-белым отстоять гостевую ничью.

Вчера, 9 декабря, Александр своим сейвом вывел «Спартак» в плей-офф Лиги Европы. На 98-й минуте он отбил пенальти от нападающего «Легии» Томаша Пекхарта.

Напомним, вчера, 9 декабря, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.

Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда защитник «Спартака» Самуэль Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.

Выбери лучшего комментатора 2021 года! Голосование проходит совместно с Российской ассоциацией спортивных комментаторов на «Чемпионате» и в наших социальных сетях — VK и «Телеграм».