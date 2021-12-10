«Шахтёр» стал лучшей командой группового этапа ЛЧ по точности пасов

Донецкий «Шахтёр» стал лучшей командой группового этапа Лиги чемпионов по проценту точности передач. Она составила 90,5%. Отметим, что украинский клуб не сумел пробиться не только в плей-офф самого престижного европейского турнира, но и в стыковые матчи Лиги Европы.

На втором месте расположился «Манчестер Сити». У подопечных Пепа Гвардиолы 90,2% точных передач. Третий — мадридский «Реал» (90%).

Напомним, в текущем сезоне группового этапа Лиги чемпионов Россию представляла единственная команда — «Зенит». Сине-бело-голубые не сумели пробиться в плей-офф престижного европейского турнира. Команда Сергея Семака заняла третье место в группе с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё» и вышла в стыковые матчи Лиги Европы.