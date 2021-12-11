Презентация Паоло Ваноли в качестве нового главного тренера «Спартака» пройдёт 17 декабря

Презентация Паоло Ваноли в качестве нового наставника «Спартака» состоится 17 декабря, сообщает в своём «твиттере» журналист Лука Бьянчин.

Действующим главным тренером клуба является Руй Витория, который возглавляет красно-белых с июня 2021 года. Его контракт со столичным клубом рассчитан до 2023 года.

Ваноли последние четыре года работал помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

После 17 туров чемпионата России «Спартак» находится на девятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 23 очка. Свой следующий матч в РПЛ «Спартак» проведёт 13 декабря с «Сочи». Матч состоится 13 декабря в Сочи, начало – в 19:00 мск.

Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места.