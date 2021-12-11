Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Презентация Паоло Ваноли в качестве нового главного тренера «Спартака» пройдёт 17 декабря

Презентация Паоло Ваноли в качестве нового главного тренера «Спартака» пройдёт 17 декабря
Комментарии

Презентация Паоло Ваноли в качестве нового наставника «Спартака» состоится 17 декабря, сообщает в своём «твиттере» журналист Лука Бьянчин.

Действующим главным тренером клуба является Руй Витория, который возглавляет красно-белых с июня 2021 года. Его контракт со столичным клубом рассчитан до 2023 года.

Ваноли последние четыре года работал помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

После 17 туров чемпионата России «Спартак» находится на девятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 23 очка. Свой следующий матч в РПЛ «Спартак» проведёт 13 декабря с «Сочи». Матч состоится 13 декабря в Сочи, начало – в 19:00 мск.

Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места.

«Спартаку» просто везёт, а Руй Витория ничего не построил? Это чепуха «Спартаку» просто везёт, а Руй Витория ничего не построил? Это чепуха
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021