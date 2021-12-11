Петржела: «Динамо» — выскочки, «Зенит» исторически хорошо играет в Москве, поэтому победит

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо», который состоится завтра, 12 декабря.

«Это будет тяжёлая игра для «Зенита». «Динамо» — молодая и перспективная команда: играют легко и уверенно. Да, мы помним прошлую игру в Санкт-Петербурге, но теперь матч пройдёт в Москве — это большой плюс для динамовцев. С другой стороны, «Зенит» исторически хорошо играет в Москве, поэтому победит. Хотя не удивлюсь, если будет ничья.



Мне нравится, как сейчас играет «Динамо». Никто не ждал, что они будут бороться за чемпионство — они выскочки. Видна рука тренера, Шварц проделал огромную работу. За командой интересно наблюдать. Посмотрим, смогут ли что-то противопоставить чемпиону», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.