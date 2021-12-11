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Де Лаурентис: президент УЕФА Чеферин находится в руках главы «ПСЖ»

Де Лаурентис: президент УЕФА Чеферин находится в руках главы «ПСЖ»
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выступил с критикой УЕФА и президента организации Александера Чеферина.

«Выступления в Лиге Европы отнимают много энергии, и с экономической точки зрения равноценной компенсации нет. Обогащаются только структуры, а именно УЕФА. Мы создали Ассоциацию европейских клубов (ECA), но она стала заложницей катарцев, а президент УЕФА Чеферин находится в руках главы «ПСЖ». Он преклоняется перед силой Катара, их властью, их лоском», — приводит слова Де Лаурентиса Sky Sport Italia.

На групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Наполи» набрал 10 очков в турнирной таблице группы С и со второго места вышел в 1/16 финала турнира. Действующий победитель Лиги Европы — «Вильярреал».

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