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Бывший нападающий «Севильи» и сборной Бразилии завершил карьеру

Бывший нападающий «Севильи» и сборной Бразилии завершил карьеру
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Бывший нападающий «Севильи» и сборной Бразилии Луис Фабиано объявил о завершении карьеры в возрасте 41 года, сообщает Globo.

«Время пришло! В течение последних четырёх лет я боролся за то, чтобы вновь заниматься тем, что я люблю больше всего. Продолжительное лечение, две операции — но я не смог победить в этой битве», — сказал бразилец.

В последний раз Фабиано появлялся на поле в ноябре 2017 года. Тогда форвард защищал цвета «Васко да Гама».

На протяжении игровой карьеры Фабиано выступал за «Понте-Прету», «Ренн», «Сан-Паулу», «Порту», «Севилью», «Тяньцзинь Тяньхай» и «Васко да Гама».

В 2003 году нападающий дебютировал в сборной Бразилии. За национальную команду Фабиано провёл 45 матчей, забил 28 голов и сделал три ассиста.

Видеообзор матча 16-го тура Примеры «Севилья» — «Вильярреал»:

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