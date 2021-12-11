«Реал» определился с заменой Каземиро

Полузащитник «Лестер Сити» Онинье Ндиди может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 24-летнего нигерийца заинтересован мадридский «Реал», сообщает в «Твиттере» Naija.
По информации источника, «сливочные» рассматривают Ндиди в качестве замены для полузащитника Каземиро.
Нигерийский хавбек выступает за «Лестер» с 2017 года, куда перешёл из «Генка» за € 17,6 млн. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ндиди принял участие в 11 матчах и результативными действиями не отметился.
Видеообзор матча 16-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал»:
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