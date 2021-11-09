Каземиро: буду рассказывать внукам, что играл с Кроосом и Модричем — иконами футбола

Бразильский полузащитник «Реала» Каземиро рассказал о том, что какие чувства испытывает, играя рядом с Тони Кроосом и Лукой Модричем.



«Быть столько лет в самом большом клубе в мире – огромная честь. Думаю, что смогу понять масштаб произошедшего только тогда, когда в один прекрасный день это всё закончится.



Играть с Лукой Модричем и Тони Кроосом — это привилегия. Буду дорожить тем, что выступал рядом с ними, расскажу своим внукам, что мне довелось играть с двумя исключительными игроками, иконами футбола», — цитирует Каземиро Marca с ссылкой на ESPN.



Каземиро пришёл в «Реал» зимой 2013 года из «Сан-Пауло». За это время полузащитник сыграл в 301 матче, забил 30 мячей и отдал 25 результативных передач.

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