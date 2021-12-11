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Пиняев — самый молодой автор гола в РПЛ с 2009 года

Пиняев — самый молодой автор гола в РПЛ с 2009 года
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал автором гола в матче 18-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0). 17-летний футболист — самый молодой игрок, забивавший в лиге с 2009 года. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».

В 2009 году полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе открыл счёт голам в лиге в возрасте 17 лет и 9 дней. Пиняеву на момент гола в ворота казанской команды было 17 лет и 39 дней.

Напомним, Пиняев стал третьим по молодости игроком, дебютировавшим в РПЛ с 2008 года (16 лет и 270 дней). Рекордсменом является форвард Максим Ставцев (16 лет и 143 дня), на втором месте — вратарь Сергей Ревякин (16 лет и 249 дней).

Самарские «Крылья Советов» набрали 27 очков в 18 встречах и занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).

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