ЦСКА из-за травмы вынужденно заменил Бохинена, «Арсенал» — Смольникова и Давиташвили

В матче 18-го тура РПЛ между ЦСКА и тульским «Арсеналом» команды сделали три вынужденные замены к перерыву.



Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен был вынужден замениться на 23-й минуте, уступив место на поле Константину Кучаеву. 22-летний Бохинен в восьми матчах чемпионата забил один гол. Контракт норвежского футболиста истекает в 2025 году.



Защитник тульского «Арсенала» Игорь Смольников не смог продолжить матч и на 39-й минуте покинул поле, уступив место Максиму Беляеву. Для 33-летнего Смольникова этот матч стал 16-м в текущем розыгрыше чемпионата. В этих встречах защитник отметился одной голевой передачей. Контракт Смольникова с тульским клубом истекает в 2022 году.



Под конец тайма в раздевалку увели полузащитника тульской команды Зурико Давиташвили. Его заменят после перерыва.



Напомним, ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Арсенал» мог не состояться из-за морозов в Москве.