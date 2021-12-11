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На матче ЦСКА — «Арсенал» присутствуют VIP-зрители

На матче ЦСКА — «Арсенал» присутствуют VIP-зрители
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В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский ЦСКА принимает тульский «Арсенал». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. К 12-й минуте счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Арсенал».

Ранее сообщалось, что встреча пройдёт без зрителей. Однако в VIP-ложах на стадионе «ВЭБ Арена» присутствуют болельщики, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московский ЦСКА набрал 27 очков в 17 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (19) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является санкт-петербургский «Зенит» (37). Действующий чемпион страны — «Зенит».

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