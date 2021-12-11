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«Челси» — «Лидс»: нападающий «павлинов» Джелхардт сравнял счёт

«Челси» — «Лидс»: нападающий «павлинов» Джелхардт сравнял счёт
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Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Лидс Юнайтед».

На 83-й минуте гол забил форвард «Лидса» Джо Джелхардт, голевая передача на счету Тайлера Робертса.

Гол Джелхардта:

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Ранее на 27-й минуте защитник синих Маркос Алонсо нарушил правила в своей штрафной площади, после чего судья Крис Кавана поставил пенальти в ворота «Челси». 11-метровый реализовал нападающий «павлинов» Рафаэл. На 42-й минуте гол в ворота «Лидса» забил Мэйсон Маунт, ему ассистировал Алонсо.

На 59-й минуте полузащитник «аристократов» Жоржиньо забил с пенальти.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогают ему ассистенты Дэниел Кук и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Тони Харрингтон.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Челси» — «Лидс Юнайтед».

Лондонский «Челси» набрал 33 очка в 15 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс Юнайтед» (16) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 38 очков в 16 играх. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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