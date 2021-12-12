Гаджимурадов о разгроме «Ростова»: «Уралу» не фартило в начале сезона, а теперь воздалось

Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов прокомментировал разгромную победу в матче 18-го тура чемпионата России с «Ростовом» (4:1).

«Эмоции положительные. Я почему-то был уверен в сегодняшней победе. Еще за неделю, после «Локомотива», я сказал, что мы уйдем с победой, из-за чего эмоции еще вдвойне более положительные. Сказал — и сделал вместе с командой. Очень рад. За счёт чего забили четыре гола? Думаю, за счет того, что у нас коллектив хороший. Мы уже собрались, почувствовали друг друга. Поначалу была новая схема, что-то не шло, а сейчас мы бились как команда. Где-то нам не фартило в начале сезона, неудачно играли, а теперь нам воздалось. Сегодня мы это все выплеснули», — приводит слова Гаджимурадов «Спорт-экспресс».

«Ростов» с 18-ю очками спустился на 13-е место турнирной таблицы. «Урал», набравший 19 очков, поднялся на 11-ю строчку.