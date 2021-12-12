«Динамо» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ начнётся в 14:00

Сегодня, 12 декабря, в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 встретятся лидеры чемпионата – московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча – в 14:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Встречу обслужит авторитетная бригада арбитров, которую возглавит Сергей Карасёв. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Павел Шадыханов. За VAR будут отвечать — Владимир Москалёв и его ассистент Игорь Демешко.
Напомним, «Зенит» набрал 37 очков за 17 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по футболу. Московское «Динамо» (35) – на втором месте Победитель предстоящего матча уйдёт на зимний перерыв в статусе лидера Российской Премьер-Лиги.
- 12 декабря 2021
-
11:35
-
11:15
-
11:12
-
11:04
-
11:00
-
10:56
-
10:53
-
10:30
-
10:30
-
10:21
-
10:04
-
10:00
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:19
-
08:45
-
08:10
-
07:50
-
04:45
-
04:25
-
03:26
-
03:02
-
02:35
-
01:21
-
01:17
-
00:57
-
00:42
-
00:41
-
00:17
-
00:13
-
00:04
- 11 декабря 2021
-
23:45
-
23:37
-
23:27