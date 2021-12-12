«Динамо» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ начнётся в 14:00

Сегодня, 12 декабря, в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 встретятся лидеры чемпионата – московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча – в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Встречу обслужит авторитетная бригада арбитров, которую возглавит Сергей Карасёв. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Павел Шадыханов. За VAR будут отвечать — Владимир Москалёв и его ассистент Игорь Демешко.

Напомним, «Зенит» набрал 37 очков за 17 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по футболу. Московское «Динамо» (35) – на втором месте Победитель предстоящего матча уйдёт на зимний перерыв в статусе лидера Российской Премьер-Лиги.