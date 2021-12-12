Червиченко — о фото Дзюбы на Мальдивах: зачем поддерживать команду, если хочется солнца?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об отсутствии нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы на матче 18-го тура РПЛ с «Динамо». Ранее стало известно, что форвард пропускает игру из-за травмы. Также появилось фото Дзюбы с отдыха на Мальдивах.

«Что касается фотографии Дзюбы на Мальдивах, то зачем поддерживать команду, если очень хочется солнца? Это известная проблема, когда в последних турах игроки обзаводятся травмами, жёлтыми карточками и прочими вещами, чтобы побыстрее уехать в тёплые края. У нас один раз люди попробовали так сделать — мы сказали, что все сидят на базе, тренируются и уходят вместе с командой. Как-то сразу количество карточек и травм сократилось в следующие периоды.



Не могу давать «Зениту» никаких рекомендаций. Они идут на первом месте, поэтому сами креативят так, как представляется необходимым. Практически всё, что связано с Дзюбой, выглядит неординарно и неоднозначно. Хорошо, что туда поехал без очередного костюма из комиксов. Надо понимать, что ты личность публичная и скрыться вряд ли получится», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.