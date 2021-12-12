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«Я горд за результаты». Шварц прокомментировал ничью в матче с «Зенитом»

«Я горд за результаты». Шварц прокомментировал ничью в матче с «Зенитом»
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал ничейный результат сине-белых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые гнали нас, заполнили трибуны. Если говорить по игре, то в первом тайме достаточно хорошо оборонялись, но было много невынужденных ошибок. Во втором тайме много играли вперёд: агрессивно, решительно. Последствием стал наш гол. Была сложная игра с крепким соперником, результат считаю закономерным.

Хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба, игроков, персонал за ту работу, которую они показывали в первом отрезке чемпионата.

В первом тайме мы хорошо оборонялись, но при владении мячом не находили свободных зон. Во втором тайме же была совсем иная картина. Что касается усиления, то на данный момент у нас хороший состав. Если говорить о трансферном окне, то нам нужно будет посмотреть, на данном этапе доволен игроками, которые у нас есть. Я горд за них, за тот объём работы и результаты», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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