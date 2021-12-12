«Осасуна» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 17-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Осасуны» и «Барселоны» на матч 17-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Осасуна» — «Барселона».
«Осасуна»: Эррера, Крус, Д. Гарсия, У. Гарсия, Видаль, Санчес, Торро, Монкайола, Р. Гарсия, Барха, Кике.
Запасные: Рамос, Рамальо, Ойер, Анхель, Брашанац, Грау, Мартинес, Онтиверос, Перес, Торрес, Будимир, Авила.
«Барселона»: тер Штеген, Юмтити, Пике, Араухо, Гави, Ф. де Йонг, Бускетс, Гонсалес, Дембеле, Л. де Йонг, Эззалзули.
Запасные: Нето, Пенья, Бальде, Дест, Гарсия, Лангле, Мингеса, Коутиньо, Жутльга, Пуч, Демир.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте Хименес и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери — Горка Этайо Эррера.
- 12 декабря 2021
-
17:37
-
17:30
-
17:29
-
17:29
-
17:20
-
17:18
-
17:12
-
17:08
-
17:00
-
16:55
-
16:51
-
16:48
-
16:42
-
16:42
-
16:37
-
16:31
-
16:31
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:23
-
16:21
-
16:18
-
16:18
-
16:15
-
16:08
-
16:00
-
15:58
-
15:58
-
15:58
-
15:58
-
15:57
-
15:36
-
15:32
-
15:21