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«Осасуна» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 17-го тура Примеры

«Осасуна» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 17-го тура Примеры
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Стали известны стартовые составы «Осасуны» и «Барселоны» на матч 17-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Осасуна» — «Барселона».

«Осасуна»: Эррера, Крус, Д. Гарсия, У. Гарсия, Видаль, Санчес, Торро, Монкайола, Р. Гарсия, Барха, Кике.

Запасные: Рамос, Рамальо, Ойер, Анхель, Брашанац, Грау, Мартинес, Онтиверос, Перес, Торрес, Будимир, Авила.

«Барселона»: тер Штеген, Юмтити, Пике, Араухо, Гави, Ф. де Йонг, Бускетс, Гонсалес, Дембеле, Л. де Йонг, Эззалзули.

Запасные: Нето, Пенья, Бальде, Дест, Гарсия, Лангле, Мингеса, Коутиньо, Жутльга, Пуч, Демир.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте Хименес и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери — Горка Этайо Эррера.

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