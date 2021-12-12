Макаров: нормальное судейство, момент с пенальти не пересматривал

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров дал комментарий после матча с «Зенитом» (1:1) в РПЛ.
«Хорошая игра, хороший соперник. Мы тоже играли неплохо, играли два лидера, поэтому результат ничейный — счёт на табло. Нормальное судейство. Во время матча мы ни о чём не думали, играли в футбол. Момент с пенальти не пересматривал.
У нас отличный настрой. Осталось 12 туров: каждая игра — это отдельный финал. После отпуска будем биться, пройдём сборы и будем биться каждую игру. Конечно, хочется быть на первом месте, но впереди ещё достаточно матчей — есть все для этого шансы. Каждая игра для нас — это финал, сегодня был «Зенит». После матча Шварц всех поблагодарил, сказал, что есть вторая часть сезона, будем готовиться к ней», — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 12 декабря 2021
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