И. Федотов: «Зенит» должен был играть вдесятером. Почему Соболева удалили, а Оздоева нет?

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу бригады судей во главе с Сергеем Карасёвым в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит».
«На 49-й минуте Карасёв должен был удалять Оздоева. «Зенит» должен был остаться вдесятером – Оздоев фолил, как и Соболев. Но почему Соболева удалили, а его нет? Оздоев промахнулся мимо мяча и прямой ногой попал в ногу Скопинцева, а Карасёв просто продолжил игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, матч «Динамо» — «Зенит» закончился ничьей 1:1. На 10-й минуте матча «Зенит» получил право исполнить пенальти, но Клаудиньо не реализовал этот 11-метровый удар. Бразильский полузащитник реабилитировался за незабитый пенальти уже на 34-й минуте. «Динамо» сравняло счёт на 72-й минуте матча. Автором забитого мяча стал Дмитрий Скопинцев. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
- 12 декабря 2021
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