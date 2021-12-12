Гол Миранчука помог «Аталанте» одержать волевую победу над «Вероной»

«Аталанта» одержала победу над «Вероной» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт в матче на 22-й минуте открыл аргентинский форвард Джованни Симеоне, ему ассистировал защитник Марко Фараони. На 37-й минуте российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук сравнял счёт, голевой пас отдал защитник Джузеппе Пеццелла. Миранчук отличился своим первым голом в текущем сезоне.

В середине второго тайма Тён Копмейнерс вывел «Аталанту» вперёд. Этот гол и принёс команде Джан Пьеро Гасперини победу.

«Аталанта» набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. «Верона» (23) идёт 11-й.