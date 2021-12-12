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Гол Миранчука помог «Аталанте» одержать волевую победу над «Вероной»

Гол Миранчука помог «Аталанте» одержать волевую победу над «Вероной»
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«Аталанта» одержала победу над «Вероной» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт в матче на 22-й минуте открыл аргентинский форвард Джованни Симеоне, ему ассистировал защитник Марко Фараони. На 37-й минуте российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук сравнял счёт, голевой пас отдал защитник Джузеппе Пеццелла. Миранчук отличился своим первым голом в текущем сезоне.

В середине второго тайма Тён Копмейнерс вывел «Аталанту» вперёд. Этот гол и принёс команде Джан Пьеро Гасперини победу.

«Аталанта» набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. «Верона» (23) идёт 11-й.

Италия - Серия А. 17-й тур
12 декабря 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
1 : 2
Аталанта
Бергамо
1:0 Симеоне – 22'   1:1 Миранчук – 37'   1:2 Копмейнерс – 62'
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