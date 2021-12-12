«Краснодар» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в 18-м туре РПЛ — 0:0

«Краснодар» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 0:0.

«Краснодар» набрал 29 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата. «Нижний Новгород» имеет в своём активе 19 баллов и идёт на 13-м месте.

После зимнего перерыва «Краснодар» 26 февраля примет московский «Локомотив». «Нижний Новгород» в этот же день сыграет с «Уралом».

Напомним, по итогам первой части сезона «Зенит» сохранил лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).