Гисдоль: победа над «Уфой» — командная, мужественная. «Локо» был немножко лучше

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал победу над «Уфой» (2:0) в 18-м туре РПЛ.
«Мы сами очень рады этой победе. После игры с «Марселем» некоторые замены были сознательными, некоторые — потому что должны были их сделать. Не было в распоряжении ни Петрова, ни Бека-Бека. Две замены сделали по плану, две другие замены были вынужденными.
Сегодня команда отреагировала так, как должна была. Хочу выделить трёх молодых игроков: Зинович, Бабкин и Худяков. Это те ребята, которые нем сегодня помогли. Внесли свой вклад в игру. К ним только слова благодарности. Хочу подчеркнуть, что сегодня была командная победа, мужественная победа.
Говоря про Бека-Бека, после игры с «Марселем» физическое и мышечное состояние было не совсем хорошее. Мы надеялись, что состояние улучшится за эти два дня, но перед игрой он сказал, что не готов.
Я сказал команде перед игрой, что нам надо ждать тех моментов, когда соперник не успеет расставиться организационно сзади. Стараться играть за спину линии защиты. Отдавали пасы, чтобы нанести максимальный урон. Ключ к победе сегодняшней — игра в обороне, которая помогла создать столько моментов, а также наше терпение. Ждали своих шансов и воспользовались ими.
У каждого тренера есть право говорить то, что он хочет. Если как-то беспристрастно комментировать эту игру, то «Локомотив» был немножко лучше «Уфы». Но это была тяжёлая борьба, сегодня все игроки, исходя из состава, показали максимум.
Эпизод с Бариновым? В какой-то степени стоит ещё привыкать к тому, как трактуется игра в России. В Бундеслиге, в Европе есть много моментов, которые здесь наказываются жёлтыми, а там нет. Но это реальность, к ней надо адаптироваться. Но это ни в коей мере не бросает тень на наших игроков, играют справедливо», — передаёт слова Гисдоля корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.
- 12 декабря 2021
-
23:42
-
23:38
-
23:31
-
23:21
-
23:21
-
22:58
-
22:43
-
22:38
-
22:32
-
22:24
-
22:23
-
22:17
-
22:15
-
22:11
-
22:11
-
22:02
-
22:00
-
21:59
-
21:46
-
21:46
-
21:43
-
21:39
-
21:38
-
21:26
-
21:18
-
21:14
-
21:01
-
20:54
-
20:53
-
20:49
-
20:47
-
20:42
-
20:28
-
20:20
-
20:16