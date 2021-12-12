«Бетис» разгромил «Реал Сосьедад», защитник Морено оформил дубль и отдал голевой пас

Сегодня, 12 декабря, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках 17-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Реал Сосьедад». Хозяева одержали разгромную победу – 4:0.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 14-й минуте отличился защитник Алекс Морено, ему ассистировал Виллиан Жозе.

Морено открывает счёт в матче:

На 57-й минуте нападающий Хуанми после ассиста Морено упрочил преимущество своей команды.

Хуанми забивает в ворота «Реала Сосьедад»:

На 66-й минуте полузащитник Набиль Фекир довёл счёт до разгромного, голевую передачу сделал Жозе.

Гол Фекира:

На 79-й минуте Морено оформил дубль, Серхио Каналес записал на свой счёт результативный пас.

Морено забивает свой второй гол в матче:

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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери – Алехандре Алеман Перес.