«Бетис» разгромил «Реал Сосьедад», защитник Морено оформил дубль и отдал голевой пас

Сегодня, 12 декабря, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках 17-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Реал Сосьедад». Хозяева одержали разгромную победу – 4:0.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 14-й минуте отличился защитник Алекс Морено, ему ассистировал Виллиан Жозе.
Морено открывает счёт в матче:
На 57-й минуте нападающий Хуанми после ассиста Морено упрочил преимущество своей команды.
Хуанми забивает в ворота «Реала Сосьедад»:
На 66-й минуте полузащитник Набиль Фекир довёл счёт до разгромного, голевую передачу сделал Жозе.
На 79-й минуте Морено оформил дубль, Серхио Каналес записал на свой счёт результативный пас.
Морено забивает свой второй гол в матче:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери – Алехандре Алеман Перес.
- 12 декабря 2021
-
23:42
-
23:38
-
23:31
-
23:21
-
23:21
-
22:58
-
22:43
-
22:38
-
22:32
-
22:24
-
22:23
-
22:17
-
22:15
-
22:11
-
22:11
-
22:02
-
22:00
-
21:59
-
21:46
-
21:46
-
21:43
-
21:39
-
21:38
-
21:26
-
21:18
-
21:14
-
21:01
-
20:54
-
20:53
-
20:49
-
20:47
-
20:42
-
20:28
-
20:20
-
20:16