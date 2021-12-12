Вратарь сборной России Хайкин не смог сдержать слёз после победы в чемпионате Норвегии

Норвежский клуб «Будё-Глимт» во второй раз подряд стал чемпионом Норвегии. Команда в 30 турах набрала 63 очка и опередила «Мольде» на три балла. За «Будё-Глимт» выступает российский вратарь Никита Хайкин. Футболист не смог сдержать слёз после победы в турнире. Фотография с Хайкиным опубликована в «твиттере» норвежской команды.
26-летний Хайкин в нынешнем сезоне сыграл в 29 матчах чемпионата Норвегии, в которых пропустил 23 гола и 13 раз сыграл «на ноль». Контракт российского вратаря с норвежским клубом истекает в конце следующего календарного года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 600 тыс.
В ноябре Хайкин был вызван Валерием Карпиным на матчи отборочного турнира к чемпионату мира в сборную России. Во встречах с Кипром (6:0) и Хорватией (0:1) вратарь оставался в запасе.
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