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«Реал» — «Атлетико»: Асенсио удвоил преимущество «сливочных»

«Реал» — «Атлетико»: Асенсио удвоил преимущество «сливочных»
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В ночь с 12 на 13 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 17-го тура испанской Примеры «Реал» — «Атлетико».

На 57-й минуте гол забил нападающий «Реала» Марко Асенсио, результативную передачу отдал Винисиус Жуниор. Ранее на 16-й минуте отличился Карим Бензема, ему ассистировал Винисиус.

Гол Асенсио:

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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Матеу Лаос. Ему помогают ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери – Рубен Руйперес Марин.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Атлетико».

«Реал» набрал 39 очков в 16 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Атлетико» за 15 матчей набрал 29 очков, «матрасники» располагаются на 4-м месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

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