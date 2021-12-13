Индзаги прокомментировал победу над «Кальяри» 4:0

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги подвёл итоги домашнего матча 17-го тура Серии А с «Кальяри», завершившегося победой хозяев со счётом 4:0.

«Команда отлично сыграла. Я просил ребят сконцентрироваться на этом матче, так как на этих выходных видел проблемы других больших клубов после еврокубковых игр.

Я знал, что «Кальяри» организованная команда, к которой нужно найти правильный подход. Я похвалил игроков в перерыве, хотя счёт был лишь 1:0 – они всё делали правильно, нужно было лишь продолжать в том же духе и реализовывать свои моменты.

Мы вышли из группы в Лиге чемпионов, в ближайшие недели можно сконцентрироваться на Серии А», – передаёт слова Индзаги Football Italia со ссылкой на DAZN.