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«Ювентус» согласовал контракт с Дибалой до 2026 года

«Ювентус» согласовал контракт с Дибалой до 2026 года
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Итальянский «Ювентус» близок к продлению контракта с аргентинским нападающим Пауло Дибалой до 2026 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По ходу нынешнего сезона итальянской Серии А Дибала отметился пятью голами и тремя голевыми передачами в 13 матчах. На его счету также три гола и голевая передача в четырёх играх Лиги чемпионов. Соглашение с 22-летним футболистом истекает в конце текущего сезона. Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года, перейдя из «Палермо».

Команда Массимилиано Аллегри после 17 сыгранных туров в итальянской Серии А занимает в турнирной таблице шестое место с 28 очками. В следующем туре «Ювентус» в гостях сыграет с «Болоньей» (18 декабря), также команду в 2021 году ожидает матч с «Кальяри» (22 декабря). 13 января туринцы разыграют Суперкубок Италии с «Интером».

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