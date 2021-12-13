Роналду извинился перед журналистом после матча с «Арсеналом». Тот извинений не принял

Британский журналист Пирс Морган, являющийся болельщиком лондонского «Арсенала», рассказал, что португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду извинился перед ним после дубля в матче с «канонирами» (3:2) в 14-м туре английской Премьер-лиги. По словам репортёра, он извинений не принял.

«Арсенал» играл с «Манчестер Юнайтед», и я обратился к Криштиану Роналду перед стартовым свистком: «Пожалуйста, не забивай нам!» Конечно, он забил дважды, и «МЮ» выиграл 3:2. После игры Криштиану написал мне сообщение: «Извини». Может быть, я бы и принял его извинения, если бы он не добавил смеющийся эмодзи», — написал Пирс в статье на сайте Daily Mail.

Видео гола Роналду в матче с «Арсеналом»

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