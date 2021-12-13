Защитник «Реала» Марсело отреагировал на пост Криштиану Роналду, забившего гол «Норвичу»

Защитник мадридского «Реала» Марсело отреагировал на пост португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, опубликованный после матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (1:0). 36-летний нападающий отметился победным голом с пенальти.
После игры Криштиану написал в своём «инстаграме»: «Ещё один шаг в правильном направлении. Мы знаем, чего хотим и что должны делать, чтобы получить это. Всё зависит от нас! Хорошая работа, ребята! Вперёд, «дьяволы».
Марсело отреагировал на пост в комментарии: «Каждый раз, когда я сюда прихожу, он забивает».
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«Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков в 16 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич» (10) – на 20-й позиции. Роналду в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 13 матчей, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.
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