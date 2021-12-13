Кайо: мне кажется, я неплохо адаптировался к новой роли в «Краснодаре»

Защитник «Краснодара» Кайо высказался о своей игре в последнее время.
«Прибавил ли я в уверенности? Да, удачная для меня серия длится ещё с прошлого сезона. Когда команда побеждает, люди замечают мой прогресс. Приятно получать много игровой практики, это помогает верить в себя. Так что да, за последнее время я прибавил в уверенности.
В чём я изменился? Ну, в первую очередь, я сменил позицию. Вы же знаете, в «Краснодар» из «Санта-Клары» я переходил в роли опорного полузащитника, но потом меня сместили в центр обороны. Как мне кажется, к новой роли адаптировался неплохо. Стараюсь выполнять тренерские установки и прибавлять в мелочах, чтобы не останавливаться в прогрессе. Выкладываюсь на максимум в каждой игре и уделяю большое внимание восстановлению, чтобы к очередному матчу моя форма была на высоте», — приводит слова Кайо пресс-служба «Краснодара» на официальном сайте.
- 13 декабря 2021
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