Кайо: мне кажется, я неплохо адаптировался к новой роли в «Краснодаре»

Защитник «Краснодара» Кайо высказался о своей игре в последнее время.



«Прибавил ли я в уверенности? Да, удачная для меня серия длится ещё с прошлого сезона. Когда команда побеждает, люди замечают мой прогресс. Приятно получать много игровой практики, это помогает верить в себя. Так что да, за последнее время я прибавил в уверенности.



В чём я изменился? Ну, в первую очередь, я сменил позицию. Вы же знаете, в «Краснодар» из «Санта-Клары» я переходил в роли опорного полузащитника, но потом меня сместили в центр обороны. Как мне кажется, к новой роли адаптировался неплохо. Стараюсь выполнять тренерские установки и прибавлять в мелочах, чтобы не останавливаться в прогрессе. Выкладываюсь на максимум в каждой игре и уделяю большое внимание восстановлению, чтобы к очередному матчу моя форма была на высоте», — приводит слова Кайо пресс-служба «Краснодара» на официальном сайте.