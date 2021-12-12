Гончаренко: «Краснодар» заслужил победу. Нам не хватило смелости

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом» (0:0) в 18-м туре РПЛ.

«Мы имели большое территориальное преимущество, но нам не хватило смелости. Очень хотели выиграть сегодня, несмотря на то что кадрово нам было тяжело. Довольны тем, как проявили себя молодые футболисты, пусть им и было немного волнительно выходить на поле. Предпосылки для голов были, но нам снова не хватило какого-то завершающего удара. Мы заслужили победу, но не всегда всё бывает так, как мы хотим.



Дебют Вячеслава Якимова можно назвать неплохим. Он хорошо и правильно располагается на позиции опорного полузащитника. Он делает много перехватов, направляет наши атаки. Знает свои задачи и чётко выполняет их.



Я ещё точно не знаю, на каком месте мы окажемся, но если это четвёртое, то хотелось бы, конечно, быть на третьем. У нас были периоды, когда мы были недостаточно стабильны. Могли проиграть дома «Химкам», но выиграть у соперника сильнее. Эти качели долго преследовали нас. Нам нужно научиться независимо от соперника держать высокий уровень игры и не расслабляться.



Оценка игры и команды в целом — это задача руководства, прессы и фанатов. Лучшие матчи — это дело вкуса. В моём случае это анализ обороны и атаки, микроклимата в команде.



Кайо стал совершать меньше ошибок, приводящих к голам в наши ворота. Сейчас он стал действовать надёжнее, хотя на какие-то недочёты мы всё ещё указываем и разбираем их. Есть погрешности, которые, возможно, не очень видно с камер и трибун, но мы всё равно стараемся устранить это.



Что касается трансферного окна, пока что обойдёмся без имён. Необходимо учитывать много нюансов: количество легионеров, заявка Вандерсона, игроки, которые уйдут. У нас есть какие-то намётки, но это в любом случае требует кропотливой работы. Мне не хочется комментировать слухи. Пусть этим занимаются люди, которые их распространяют.



Информация по сборам уже имеется. Мы 12 января вылетаем в Арабские Эмираты, второй и третий сборы пройдут в Испании», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.