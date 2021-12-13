«Попади уже в створ, а то я замёрз». Бывший вратарь «МЮ» рассказал о тренировках с Роналду

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Люк Стил поделился воспоминаниями о совместных тренировках с форвардом Криштиану Роналду.

«На тренировочном поле и в тренажёрном зале я видел молодого парня, который впоследствии стал лучшим футболистом мира. Я тогда не знал, что он точно станет лучшим и выиграет пять «Золотых мячей», но, оглядываясь назад, понимаю, что так и должно было случиться. Он был очень трудолюбив и всегда тренировался дополнительно. Он оставался после тренировок и отрабатывал штрафные.

Могу честно сказать, что его штрафные сначала не были так уж хороши. Помню, как Луи Саа постоянно его чему-то учил. Я не знаю, о чём они общались, но мяч часто улетал на парковку. Иногда я даже думал: «Чёрт возьми, попади в створ, а то я уже замёрз». Но постепенно Роналду адаптировался. Он начал забивать со штрафных, и мяч после его ударов летел непредсказуемо», — цитирует Стила Mirror.

Видео гола Роналду в матче с «Арсеналом»

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