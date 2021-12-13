«Зенит» — 33-й в таблице коэффициентов УЕФА, «Бетис» — 87-й

Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) проходит жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. В ходе жеребьёвки был определён соперник санкт-петербургского «Зенита» по стыковым матчам. Им стал «Бетис» (Испания).



«Зенит» в таблице коэффициентов УЕФА занимает 33-е место. Команда Сергея Семака имеет 46.000 баллов. «Бетис» с 17.856 баллами располагается на 87-й позиции.



Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля («Зенит» проведёт первый матч дома), ответные встречи пройдут неделю спустя. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы.



Напомним, жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 состоится 25 февраля.

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