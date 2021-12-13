«Атлетико» ведёт переговоры с УЕФА о возможном повторении жеребьёвки 1/8 финала ЛЧ

Пресс-служба «Атлетико» сообщила, что клуб обсуждает с УЕФА возможность повтора жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Мы ведём переговоры с УЕФА, чтобы получить объяснения и определённые решения после ошибок, допущенных во время жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов», — говорится в сообщении пресс-службы «Атлетико».

Напомним, сегодня в соперники «Вильярреалу» бывший российский футболист Андрей Аршавин вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед», командой, которая встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала и жеребьёвка была проведена ещё раз.

«Атлетико» по результатам жеребьёвки в 1/8 финала Лиги чемпионов досталась «Бавария».