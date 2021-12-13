Ивелин Попов начал праздновать гол в ворота «Спартака», но остановился

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов забил гол в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 со «Спартаком» (3:0). После взятия ворот болгарский футболист начал праздновать гол, но почти сразу остановился. Попов выступал за «Спартак» в период с 2015 по 2018 год.

Напомним, сегодня, 13 декабря, «Сочи» встречался с московским «Спартаком». Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился победой хозяев со счётом 3:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

«Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).