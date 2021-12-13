Мележиков: может, на уровне ЧР команде не хватает нужных слов от клуба и тренерского штаба

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мыслями о том, чего команде не хватает в чемпионате России.
«Не думаю, что у Мозеса есть мотивация показывать себя на европейской арене больше, чем в чемпионате России. Очевидно, что в Лиге Европы, наверное, запредельный настрой. Игроки более мотивированы. Не могу сказать, что в чемпионате России игроки не мотивированы. Они все настраиваются на матч — я это вижу, постоянно нахожусь с ними. К сожалению, что-то не получается… Или мяч не идёт в ворота, или соперник переигрывает. Тем не менее результаты говорят сами за себя.
Может, на уровне чемпионата России не хватает нужных слов со стороны клуба, тренерского штаба. Мы имеем, что имеем. В РПЛ мы сейчас на девятом месте. Сегодня была возможность сократить отставание от зоны Лиги Европы до 3-4 очков. При этом мы вышли из группы в Лиге Европы. Нужно работать дальше, искать проблемы внутри себя. Будем этим заниматься», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 13 декабря 2021
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