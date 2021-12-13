Источник: «Спартак» купит защитника молодёжной сборной России, который играет в Австрии
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Московский «Спартак» намерен усилить свой состав в зимнее трансферное окно. Красно-белые близки к подписанию защитника австрийского «Тироля» Леона Классена – игрока молодёжной сборной России, который имеет немецкое происхождение. Об этом в своём телеграм-канале сообщил инсайдер Иван Карпов.
Согласно сведениям источника, подписание Классена может стать первым зимним трансфером «Спартака» в нынешнем сезоне.
21-летний Леон Классен является выходцем академии немецкого клуба «Мюнхен-1860». Его основная позиция на поле – левый защитник. В нынешнем сезоне Классен провел за «Тироль» 20 матчей во всех турнирах и отдал шесть результативных передач. Также на его счету одна игра за молодёжную сборную России.
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