Источник: «Спартак» купит защитника молодёжной сборной России, который играет в Австрии

Московский «Спартак» намерен усилить свой состав в зимнее трансферное окно. Красно-белые близки к подписанию защитника австрийского «Тироля» Леона Классена – игрока молодёжной сборной России, который имеет немецкое происхождение. Об этом в своём телеграм-канале сообщил инсайдер Иван Карпов.

Согласно сведениям источника, подписание Классена может стать первым зимним трансфером «Спартака» в нынешнем сезоне.

21-летний Леон Классен является выходцем академии немецкого клуба «Мюнхен-1860». Его основная позиция на поле – левый защитник. В нынешнем сезоне Классен провел за «Тироль» 20 матчей во всех турнирах и отдал шесть результативных передач. Также на его счету одна игра за молодёжную сборную России.