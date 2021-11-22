«Москву ещё не видел». Уроженец Германии в молодёжке России

В национальной команде России играли русские немцы, но людей, родившихся и всю жизнь проживших в Германии, ещё не было: и Рауш, и Нойштедтер появились на свет в Советском Союзе. Возможно, скоро появится первый. Леон Классен уже дорос до молодёжной сборной исторической родины предков и не скрывает желания когда-нибудь доиграться до первой. Знакомьтесь.
— Австрия в четвёртый раз ввела локдаун. На вас, футболистах, это отразилось?
— Тренируемся в обычном режиме — только играть снова будем без болельщиков. В целом ситуация в Австрии не очень хорошая: много инфицированных.
— Ты болел/прививался?
— Сделал прививку и пока, к счастью, не болел.
— До последнего времени зрителей на футбол пускали без ограничений?
— Только с тестом или прививкой. На наших матчах с венским «Рапидом» или «Штурмом» было много болельщиков.
— На «Тироль» народ ходит?
— Не очень. Тысячи три-четыре, может, пять, если сильная команда приезжает.
— Последнюю игру российской молодёжки против Испании смотрел?
— Да, конечно.
Фото: rfs.ru
— Удивился?
— Нет. У нас хорошая команда. Классно сыграли. В первом тайме по ударам перебили Испанию 12:2 и в целом были лучше. Так что всё по делу. У испанцев сильная молодёжка, но у нас — тоже.
— А где смотрел матч?
— У меня есть тарелка, «Матч Премьер» ловит.
— Почему тебя в этот раз не вызвали, не в курсе?
— Нет. Может быть, потому что пропустил два матча в клубе по болезни, а когда выздоровел, сыграл не так, как могу.
— После дебюта в молодёжке был обстоятельный разговор с Галактионовым?
— У нас было несколько разговоров, и они оставили приятное впечатление. Но следующие сборы мы не обсуждали. После Литвы звонков из сборной не было.
— Кто-то из новых партнёров впечатлил на тренировках?
— В молодёжке все игроки хорошие. Сильная команда. Все ребята отлично готовы технически и тактически. Естественно, есть лидеры. В первую очередь это наш капитан Наиль [Умяров], который уже играл в Лиге Европы. Многие выступают в «Спартаке» и высшей лиге.
— С кем-то подружился?
— Я многих парней знаю по сборной U17 — Умярова, Пруцева, Черникова, Степанова.
— Когда в 2017-м впервые приехал в юношескую сборную, не ощущал себя инородным телом?
— Чуть-чуть надо было привыкать — к русскому языку и новым людям. Но команда меня хорошо приняла, так что всё нормально прошло.
— Пацаны не подкалывали?
— Конечно, подкалывали. В молодёжке — то же самое. Смеялись, если что-то не так сказал или какое-то слово не знал. Это нормально.
— Когда в юношескую сборную приезжал, совсем не говорил по-русски?
— Примерно как сейчас. Последние два года очень редко разговаривал на русском, поэтому говорю похуже. Чем чаще буду с ребятами общаться, тем лучше буду знать язык.
— В Австрии есть с кем попрактиковаться в русском?
— Вообще не с кем. Только с родителями, когда приезжают в гости. Но это очень редко бывает. В Германии то же самое было.
— Дома с родителями на каком языке говорите?
— Когда как — иногда по-немецки, иногда по-русски. 50 на 50. Мне проще на немецком.
— В сборных почувствовал разницу в менталитете между русскими и немцами?
— Разница есть, но небольшая. У всех спортсменов, как мне кажется, менталитет плюс-минус схожий. Каждый хочет быть лучшим, выигрывать.
— Как к тебе партнёры обращаются?
— Леон или Немец.
— В Москве бывал?
— Один раз, в 2017 году, когда в юношескую сборную вызвали. Но город даже не видел — только базу.
— Где ещё в России был?
— В Калининграде и Питере. В Петербург с родителями ездили два-три года назад в отпуск. Очень понравилось — красивый город.
— Расскажи немного о родителях.
— Отец был волейбольным тренером, но в Германии только в первые годы этим занимался. Потом устроился в автосервис. Мама работает воспитательницей в детском саду. 28 лет они уже в Германии.
Фото: rfs.ru
— Как они оказались в Бад Бодендорфе?
— Сначала были в Кобленце, а потом решили строить дом и купили участок в Бад Бодендорфе. Это такая маленькая деревушка. Родители до сих пор там, а брат живёт в Кёльне. Он на шесть лет старше меня. Карате занимается.
— Чем ты занимался в немецкой глуши?
— Гонял с друзьями в футбол. С шести лет играл за деревню, потом попал в команду «Кобленц», а с 13 до 17 лет был в академии «Кёльна».
— В честь кого тебя назвали?
— Родители хотели назвать Никитой, а старший брат сказал, что ему нравится имя Леон. Так и назвали.
— В середине 90-х был популярен фильм «Леон киллер». Смотрел?
— Даже не слышал о таком.
— От Бад Бодендорфа до Инсбрука далеко?
— Шесть часов — не наездишься. На Новый год только планирую вырваться домой.
— В Австрии один живёшь?
— Да, на съёмной квартире. Клуб арендует.
— Тяжело было покидать «Мюнхен 1860» после четырёх лет?
— Нелегко. Но для футболистов переезд из города в город — обычное дело. Тем более от Инсбрука до Мюнхена всего два часа ехать. Машина есть. Иногда выбираюсь туда — погулять, встретиться с друзьями.
— Как клуб с такой богатой историей докатился до третьего дивизиона?
— Видимо, были проблемы в менеджменте. Одно время «Мюнхен» даже в четвёртую лигу свалился, а сейчас застрял в третьей. В прошлом сезоне боролись за выход во вторую Бундеслигу, но немного не хватило — закончили чемпионат четвёртыми.
— Зрители ходят на матчи третьей Бундеслиги?
— Много! Наш стадион постоянно полон был — 14-15 тысяч болельщиков. Уровень чемпионата нормальный, но очень тяжёлый футбол. Много борьбы.
— Удивительная посещаемость для города, где есть «Бавария».
— А в городе больше болельщиков «Мюнхена 1860».
— Да ладно.
— Серьёзно! У «Мюнхена» очень давние традиции. Но на «Баварию» съезжаются со всей Германии. Много туристов из-за границы.
— Почему ты весной совсем не играл?
— Видимо, не понравился новому тренеру. Мы не ругались, но должной «химии» у нас не возникло. Поэтому я и переехал в Австрию. В футбольном отношении это шаг вперёд.
— В деньгах не проиграл?
— Нет, даже немного выиграл.
— Футболки «Тироля» украшены настоящими стразами от Сваровски?
— Нет-нет, но они всё равно очень красивые. Самая необычная форма в моей жизни.
— Сколько стоит такая майка?
— 85 евро с номером.
— Как тебе австрийская Бундеслига по сравнению с немецкой?
— «Ред Булл Зальцбург» — это уровень топ-клубов Бундеслиги, в Лиге чемпионов играют. В целом в Германии чемпионат, конечно, получше, но не намного. Мне после третьей немецкой Бундеслиги здесь легче играть. Меньше борьбы — больше футбола.
— У «Зальцбурга» уже +14 от второй команды и ноль поражений. Местная «Бавария»?
— Они здесь всегда первые. Пару раз только вничью сыграли — остальные матчи выиграли.
— У «Тироля» всего две победы и последнее место в таблице. Болельщики, пресса душат команду?
— Мы сами всё прекрасно понимаем. Но плотность в таблице высокая — до пятого места всего две победы. Я дважды был на «банке» — остальные матчи играл.
— У тебя три голевые в 13 турах — солидная статистика для крайнего защитника.
— Неплохая, но можно лучше. Тренер просит чаще подключаться к атакам.
— В курсе, что ваш тренер Томас Сильбербергер в середине 1990-х поиграл в «Тироле» с Черчесовым?
— Знаю, тренер рассказывал. Черчесов даже приходил к нам на тренировку и игру, пару месяцев назад. Сильбербергер потом пошутил: «Хотел сказать, что тебя вызывают в первую сборную, а потом вспомнил, что Станислав там уже не тренер».
— О чемпионате России имеешь какое-то представление?
— Не очень хорошее. Иногда смотрю. За первой сборной внимательнее слежу.
— В чём тебе надо прибавить, чтобы обратить на себя внимание Карпина?
— Думаю, в оборонительных действиях и атлетичности. Надеюсь, когда-нибудь я буду там. Такая цель есть.
— В РПЛ сейчас поехал бы?
— Смотря в какой клуб. Нужно смотреть на уровень команды, цели.
— В душе себя кем больше чувствуешь, русским или немцем?
— Чуть-чуть русским, чуть-чуть — немцем. Русский немец. Получается, я сейчас и в клубе, и в сборной иностранец.
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