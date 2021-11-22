«Москву ещё не видел». Уроженец Германии в молодёжке России

В национальной команде России играли русские немцы, но людей, родившихся и всю жизнь проживших в Германии, ещё не было: и Рауш, и Нойштедтер появились на свет в Советском Союзе. Возможно, скоро появится первый. Леон Классен уже дорос до молодёжной сборной исторической родины предков и не скрывает желания когда-нибудь доиграться до первой. Знакомьтесь.

— Австрия в четвёртый раз ввела локдаун. На вас, футболистах, это отразилось?

— Тренируемся в обычном режиме — только играть снова будем без болельщиков. В целом ситуация в Австрии не очень хорошая: много инфицированных.

— Ты болел/прививался?

— Сделал прививку и пока, к счастью, не болел.

— До последнего времени зрителей на футбол пускали без ограничений?

— Только с тестом или прививкой. На наших матчах с венским «Рапидом» или «Штурмом» было много болельщиков.

— На «Тироль» народ ходит?

— Не очень. Тысячи три-четыре, может, пять, если сильная команда приезжает.

— Последнюю игру российской молодёжки против Испании смотрел?

— Да, конечно.

Фото: rfs.ru

— Удивился?

— Нет. У нас хорошая команда. Классно сыграли. В первом тайме по ударам перебили Испанию 12:2 и в целом были лучше. Так что всё по делу. У испанцев сильная молодёжка, но у нас — тоже.

— А где смотрел матч?

— У меня есть тарелка, «Матч Премьер» ловит.

— Почему тебя в этот раз не вызвали, не в курсе?

— Нет. Может быть, потому что пропустил два матча в клубе по болезни, а когда выздоровел, сыграл не так, как могу.

— После дебюта в молодёжке был обстоятельный разговор с Галактионовым?

— У нас было несколько разговоров, и они оставили приятное впечатление. Но следующие сборы мы не обсуждали. После Литвы звонков из сборной не было.

— Кто-то из новых партнёров впечатлил на тренировках?

— В молодёжке все игроки хорошие. Сильная команда. Все ребята отлично готовы технически и тактически. Естественно, есть лидеры. В первую очередь это наш капитан Наиль [Умяров], который уже играл в Лиге Европы. Многие выступают в «Спартаке» и высшей лиге.

— С кем-то подружился?

— Я многих парней знаю по сборной U17 — Умярова, Пруцева, Черникова, Степанова.

— Когда в 2017-м впервые приехал в юношескую сборную, не ощущал себя инородным телом?

— Чуть-чуть надо было привыкать — к русскому языку и новым людям. Но команда меня хорошо приняла, так что всё нормально прошло.

— Пацаны не подкалывали?

— Конечно, подкалывали. В молодёжке — то же самое. Смеялись, если что-то не так сказал или какое-то слово не знал. Это нормально.

— Когда в юношескую сборную приезжал, совсем не говорил по-русски?

— Примерно как сейчас. Последние два года очень редко разговаривал на русском, поэтому говорю похуже. Чем чаще буду с ребятами общаться, тем лучше буду знать язык.

— В Австрии есть с кем попрактиковаться в русском?

— Вообще не с кем. Только с родителями, когда приезжают в гости. Но это очень редко бывает. В Германии то же самое было.

— Дома с родителями на каком языке говорите?

— Когда как — иногда по-немецки, иногда по-русски. 50 на 50. Мне проще на немецком.

— В сборных почувствовал разницу в менталитете между русскими и немцами?

— Разница есть, но небольшая. У всех спортсменов, как мне кажется, менталитет плюс-минус схожий. Каждый хочет быть лучшим, выигрывать.

— Как к тебе партнёры обращаются?

— Леон или Немец.

— В Москве бывал?

— Один раз, в 2017 году, когда в юношескую сборную вызвали. Но город даже не видел — только базу.

— Где ещё в России был?

— В Калининграде и Питере. В Петербург с родителями ездили два-три года назад в отпуск. Очень понравилось — красивый город.

— Расскажи немного о родителях.

— Отец был волейбольным тренером, но в Германии только в первые годы этим занимался. Потом устроился в автосервис. Мама работает воспитательницей в детском саду. 28 лет они уже в Германии.

Фото: rfs.ru

— Как они оказались в Бад Бодендорфе?

— Сначала были в Кобленце, а потом решили строить дом и купили участок в Бад Бодендорфе. Это такая маленькая деревушка. Родители до сих пор там, а брат живёт в Кёльне. Он на шесть лет старше меня. Карате занимается.

— Чем ты занимался в немецкой глуши?

— Гонял с друзьями в футбол. С шести лет играл за деревню, потом попал в команду «Кобленц», а с 13 до 17 лет был в академии «Кёльна».

— В честь кого тебя назвали?

— Родители хотели назвать Никитой, а старший брат сказал, что ему нравится имя Леон. Так и назвали.

— В середине 90-х был популярен фильм «Леон киллер». Смотрел?

— Даже не слышал о таком.

— От Бад Бодендорфа до Инсбрука далеко?

— Шесть часов — не наездишься. На Новый год только планирую вырваться домой.



— В Австрии один живёшь?

— Да, на съёмной квартире. Клуб арендует.

— Тяжело было покидать «Мюнхен 1860» после четырёх лет?

— Нелегко. Но для футболистов переезд из города в город — обычное дело. Тем более от Инсбрука до Мюнхена всего два часа ехать. Машина есть. Иногда выбираюсь туда — погулять, встретиться с друзьями.

— Как клуб с такой богатой историей докатился до третьего дивизиона?

— Видимо, были проблемы в менеджменте. Одно время «Мюнхен» даже в четвёртую лигу свалился, а сейчас застрял в третьей. В прошлом сезоне боролись за выход во вторую Бундеслигу, но немного не хватило — закончили чемпионат четвёртыми.

— Зрители ходят на матчи третьей Бундеслиги?

— Много! Наш стадион постоянно полон был — 14-15 тысяч болельщиков. Уровень чемпионата нормальный, но очень тяжёлый футбол. Много борьбы.

— Удивительная посещаемость для города, где есть «Бавария».

— А в городе больше болельщиков «Мюнхена 1860».

— Да ладно.

— Серьёзно! У «Мюнхена» очень давние традиции. Но на «Баварию» съезжаются со всей Германии. Много туристов из-за границы.

— Почему ты весной совсем не играл?

— Видимо, не понравился новому тренеру. Мы не ругались, но должной «химии» у нас не возникло. Поэтому я и переехал в Австрию. В футбольном отношении это шаг вперёд.

— В деньгах не проиграл?

— Нет, даже немного выиграл.

— Футболки «Тироля» украшены настоящими стразами от Сваровски?

— Нет-нет, но они всё равно очень красивые. Самая необычная форма в моей жизни.

— Сколько стоит такая майка?

— 85 евро с номером.



— Как тебе австрийская Бундеслига по сравнению с немецкой?

— «Ред Булл Зальцбург» — это уровень топ-клубов Бундеслиги, в Лиге чемпионов играют. В целом в Германии чемпионат, конечно, получше, но не намного. Мне после третьей немецкой Бундеслиги здесь легче играть. Меньше борьбы — больше футбола.

— У «Зальцбурга» уже +14 от второй команды и ноль поражений. Местная «Бавария»?

— Они здесь всегда первые. Пару раз только вничью сыграли — остальные матчи выиграли.

— У «Тироля» всего две победы и последнее место в таблице. Болельщики, пресса душат команду?

— Мы сами всё прекрасно понимаем. Но плотность в таблице высокая — до пятого места всего две победы. Я дважды был на «банке» — остальные матчи играл.

— У тебя три голевые в 13 турах — солидная статистика для крайнего защитника.

— Неплохая, но можно лучше. Тренер просит чаще подключаться к атакам.

— В курсе, что ваш тренер Томас Сильбербергер в середине 1990-х поиграл в «Тироле» с Черчесовым?

— Знаю, тренер рассказывал. Черчесов даже приходил к нам на тренировку и игру, пару месяцев назад. Сильбербергер потом пошутил: «Хотел сказать, что тебя вызывают в первую сборную, а потом вспомнил, что Станислав там уже не тренер».

— О чемпионате России имеешь какое-то представление?

— Не очень хорошее. Иногда смотрю. За первой сборной внимательнее слежу.

— В чём тебе надо прибавить, чтобы обратить на себя внимание Карпина?

— Думаю, в оборонительных действиях и атлетичности. Надеюсь, когда-нибудь я буду там. Такая цель есть.

— В РПЛ сейчас поехал бы?

— Смотря в какой клуб. Нужно смотреть на уровень команды, цели.

— В душе себя кем больше чувствуешь, русским или немцем?

— Чуть-чуть русским, чуть-чуть — немцем. Русский немец. Получается, я сейчас и в клубе, и в сборной иностранец.