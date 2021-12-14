Карасёв – о критике: мне лучше, чтобы кто-то лишний раз дал по башке, чтобы не заигрывался

Известный российский арбитр Сергей Карасёв высказался о критике своих решений со стороны коллег по судейскому цеху.

«Критика в моё адрес? Мне всегда интересно мнение коллег по определенным эпизодам. С удовольствием связываюсь с другими арбитрами и спрашиваю у них, как они бы рассудили тот или иной момент. У нас складывается диалог, в котором один рефери утверждает, что по какому-то критерию расценил бы эпизод так, другой — иначе. Я считаю это обязательным моментом в нашей работе.

Мы не должны гладить себя по голове и говорить: «Я судья, я всегда прав». Мне лучше, чтобы кто-то лишний раз дал по башке, чтобы при всех своих достижениях не заигрывался. Когда все идет хорошо, то это тоже не всегда правильно. Отличное мнение со стороны нужно слушать. Иначе произойдет застой в развитии», — приводит слова Карасёва «Р-Спорт».