Нагельсман — о «Зальцбурге»: очень голодная команда, с которой неприятно играть

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Изначально мюнхенской команде достался «Атлетико», но по итогам повторного жребия она сыграет с «Зальцбургом».

«Ошибки случаются, поэтому решение провести жеребьёвку заново было справедливым для всех.

«Зальцбург» — неудобный соперник в хорошем смысле слова, который, конечно же, играет в классический футбол «РБ», используя высокий прессинг. Это очень молодая команда, которая очень голодна. Против них неприятно играть.

Они хорошо выступают в Европе, у них очень хороший тренер Маттиас Яйссле. Он всегда хорошо готовит команду. Это топ-соперник, с которым нужно показать свой максимум. У них много молодых талантов. Нам нужно быть очень сосредоточенными с самого начала, потому что они окажут на нас такое давление при высоком прессинге, что нам потребуются хорошие решения», — цитирует Нагельсмана сайт «Баварии».