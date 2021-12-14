Радимов: спартачи, будете скучать по тренеру и этому адреналину. Занавес!

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал разгромную победу «Сочи» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:0).

«Объективно — 3:0 «Сочи». Но так хозяев в Колизее ещё никто не возил! Жаль Руя, удачи ему! Спартачи, будете скучать по тренеру и по этому адреналину. Занавес! Семья должна быть довольна.

Лучший матч Руя Витории! Да, проиграли. Но как же вы будете скучать по нему! И да, пока вокруг такой команды эта семейка и прихлебатели, вообще будет тяжко! Держитесь. Вы заслуживаете лучшего, как и наш чемпионат», — написал Радимов в своём «твиттере».

Напомним, «Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) уходит на зимний перерыв на 9-м месте в таблице.