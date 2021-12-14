«Спартак» сыграет с 8-кратным чемпионом Малайзии на сборах в ОАЭ

Стал известен один из соперников «Спартака» на зимних сборах в Объединённых Арабских Эмиратах.



Красно-белые сыграют с клубом «Джохор Дарул Тазим» из Малайзии. Об этом сообщается в «твиттере» «Джохора». Также «Джохор» проведёт товарищеский матч с московским клубом «Родина».

Соперник «Спартака» выиграл восемь последних чемпионатов Малайзии, до этого «Джохор» ни разу не становился первым во внутреннем первенстве.

«Спартак» закончил первую часть сезона на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Руя Витории набрали 23 очка в 18 матчах.



В первой половине сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Всего команда Витории провела 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.